Um peixe que viveu há cerca de 400 milhões de anos foi identificado como antepassado remoto dos tubarões atuais, num estudo publicado esta terça-feira.

Investigadores da divisão de Paleontologia do Museu Americano de História Natural concluíram, com recurso a imagens de raios X de um fóssil de um 'Doliodus problematicus', que os tubarões atuais, peixes cartilaginosos, evoluíram a partir de espécies de ‘Acantodianos’, grupo de peixes com esqueleto ósseo que ocupa um lugar importante como "elemento de transição" no processo evolutivo.

As principais transições evolutivas dos vertebrados, tais como a transformação de barbatanas em patas e a passagem de 'dinossauro a pássaro' são suportadas por descobertas de fósseis abundantes. Em contraste, o muito mais antigo aparecimento de peixes semelhantes a tubarões no seio dos vertebrados com mandíbulas está bastante mal documentado", diz John Maisey, o principal autor do estudo, publicado na revista American Museum Novitates.

O fóssil do esqueleto de um 'Doliodus problematicus', datado do período Devónico inferior, foi descoberto em 2003 em New Brunswick, no Canadá, e apresentava pares de espinhos na parte frontal das barbatanas peitorais, uma característica dos 'Acantodianos', mas em estudos realizados em 2009 e 2014 John Maisey e outros investigadores determinaram que a cabeça, o esqueleto e os dentes eram por sua vez mais semelhantes aos dos tubarões atuais.

Num novo estudo sobre o fóssil, que resultou no artigo publicado hoje, imagens de tomografia computorizada realizadas no Museu Nacional de História Natural de França revelaram novos espinhos, que cobririam o ventre do peixe, mais uma característica típica dos ‘Acantodianos’ e que confirmou que o 'Doliodus problematicus' foi uma espécie de transição e um antepassado remoto dos tubarões.

O que se revelou foi que este peixe era essencialmente um ‘Acantodiano’, mas com cabeça, esqueleto e mandíbulas de tubarão", concluiu John Maisey.

Os primeiros peixes surgiram nos oceanos da Terra há cerca de 510 milhões de anos.