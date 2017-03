As autoridades australianas estão a investigar a explosão de uns headphones sem fios, durante um voo entre Pequim, na China, e Melbourne, na Austrália. Os auscultadores explodiram na cabeça de uma passageira, duas horas depois de o avião levantar voo, provocando queimaduras ligeiras no rosto e nas mãos da mulher.

O caso aconteceu a 19 de fevereiro, mas só agora foi divulgado. A passageira conta que estava a dormir e a ouvir música, durante o voo, quando sentiu a explosão. “Quando me virei, senti calor na minha cara”, disse a mulher ao Gabinete de Investigação de Segurança dos Transportes, citado pela CNN.

O meu instinto foi agarrar-me à cara e percebi que o que tinha causado aquilo tinha sido os auscultadores que tinha no pescoço”, disse, acrescentando que tirou imediatamente o aparelho e o atirou ao chão.

A mulher não foi identificada. A tripulação colocou os headphones dentro de um balde com água, nas traseiras do avião, até ao fim da viagem. De acordo com a CNN, algumas componentes do aparelho, como a bateria e a capa derreteram no chão do avião.

O caso foi divulgado pelas autoridades australianas como forma de alertar outras pessoas. Num comunicado, o Gabinete de Investigação de Segurança dos Transportes adiantou que, ao que tudo indica, a bateria terá causado a explosão dos auscultadores.

O responsável por este organismo adianta que as baterias de lítio têm provocado explosões de aparelhos durante voos, com alguma frequência. Por isso, é aconselhável que sejam transportadas em sacos de plástico, na bagagem de mão.