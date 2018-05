Keith Brock, um habitante de Leilani Estates, no Havai, obteve autorização das autoridades para ir a casa recolher os seus pertences depois de ter deixado a habitação na semana passada por causa do vulcão Kilauea. Assim que chegou deparou-se com um cenário assustador: uma erupção de lava vermelha e devastadora ao lado do quintal.

De acordo com a BBC, o momento aconteceu no último domingo depois de as autoridades terem autorizado alguns dos quase dois mil moradores a quem ordenaram que deixassem as casas a regressaram, temporariamente, às habitações para retirarem alguns dos seus bens.

Keith Brock foi um dos que regressou. O havaiano captou em vídeo o momento em que se deparou com a erupção vulcânica à porta de casa. As imagens ilustram bem a intensidade do Kilauea, um dos vulcões mais ativos do mundo.

O vulcão Kilauea já obrigou a retirar milhares de pessoas e causou dezenas de estragos desde que entrou em erupção.

Informações recentes dão conta de que o vulcão pode ter erupções explosivas, lançando pedras até dois metros de diâmetro a cerca de um quilómetro de distância ou enviar materiais mais pequenos a vários quilómetros durante as próximas semanas.