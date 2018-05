Pelo menos cinco casas foram destruídas devido à lava expelida pelo vulcão Kilauea, no Havai, e muitas das pessoas que abandonaram a zona preparam-se para uma erupção que pode durar semanas e até meses.

O Observatório de Vulcões do Havai informou que oito aberturas vulcânicas surgiram no bairro residencial de Leilani Estates desde quinta-feira. Estas aberturas inicialmente expeliram lava, mas, no final do dia de sábado, apenas libertavam vapor e gás.

Cientistas afirmam ser provável que o vulcão Kilauea liberte mais lava, através de novas aberturas na crosta terrestre, mas são incapazes de precisar onde aquela vai aparecer, noticiou a Associated Press-

A área de Leilani Estates é aquela que apresenta maior risco para o aparecimento de lava.

O Condado de Havai ordenou a retirada de mais de 1.700 pessoas de Leilani Estates e Lanipuna Gardens.

O vulcão está localizado no sudeste da ilha de Havai, que é a maior do arquipélago, na qual vivem cerca de 185 mil pessoas.