Três explosões fortes foram ouvidas esta terça-feira à noite na capital do Zimbabué, sendo visíveis veículos militares nas ruas de Harare.

Antes, durante o dia, o partido do Presidente do Zimbabué, Robert Mugabe, acusou o chefe das Forças Armadas de “conduta de traição”, depois de este lhe ter dirigido na segunda-feira um aviso sem precedentes.

Esta é a primeira vez que o Zimbabué assiste a um conflito aberto entre os militares e o presidente Robert Mugabe, de 93 anos.

Em comunicado, o partido presidencial, Zanu-PF, afirma que as críticas do chefe das Forças Armadas, o general Constantino Chiwenga, eram “claramente destinadas a perturbar a paz nacional (…) e demonstram uma conduta de traição da sua parte, já que foram feitas para incitar à sublevação”.

Na terça-feira, foram vistos vários tanques em movimento perto da capital, Harare, fazendo aumentar o clima de tensão e a preocupação dos habitantes, um dia após a advertência sem precedentes feita pelo chefe das Forças Armadas a Robert Mugabe.

A razão da presença dessa coluna militar não ficou imediatamente esclarecida, não estando o porta-voz do exército contactável, segundo a agência noticiosa francesa AFP.

Na segunda-feira, o general Chiwenga condenou a expulsão do vice-presidente do país, Emmerson Mnangagwa, na semana passada, e avisou que o exército poderia “intervir” se não acabasse a “purga” dentro da Zanu-PF, no poder desde a independência, em 1980.

Mnangagwa, de 75 anos, há muito considerado o delfim do Presidente, foi humilhado e demitido das suas funções na semana passada e fugiu do país, após um braço-de-ferro com a primeira-dama, Grace Mugabe, de 52 anos.

O antigo vice-Presidente era visto como um dos mais fiéis discípulos de Mugabe, tendo trabalhado ao seu lado durante mais de 40 anos, e tinha ligações estreitas com os militares.

Grace Mugabe, figura controversa, conhecida pelos seus ataques de cólera e dirigente do braço feminino do partido do marido, tem muitos opositores no partido e no Governo.

As declarações do chefe das Forças Armadas parecem visar os esforços cada vez mais ostensivos de Grace Mugabe para se aproximar do poder e criticar publicamente os seus opositores, entre os quais Mnangagwa.

Com o afastamento deste, ela fica na posição ideal para suceder ao marido, de 93 anos, que, apesar da idade avançada e da saúde frágil, foi nomeado pela Zanu-PF como candidato às eleições presidenciais de 2018.

Embaixada dos EUA em Harare anuncia que vai estar fechada

A embaixada dos EUA no Zimbabué informou que vai estar fechada ao público esta quarta-feira devido à “incerteza persistente” na capital do país.

A embaixada anunciou o encerramento através da sua conta na rede social Twitter ao início do dia, pouco depois de terem sido ouvidas pelo menos três fortes explosões em Harare, onde foram vistos veículos militares nas ruas.

A embaixada adiantou que a presença de membros do ‘staff’ iria ser reduzido ao mínimo durante o dia.