Dois palestinianos foram mortos e cinco outros feridos durante a madrugada, após um episódio de tensão perto da fronteira entre Israel e Egito, indicou esta quinta-feira o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas.

O Ministério da Saúde atribuiu a culpa a um ataque aéreo israelita, que por sua vez negou qualquer envolvimento no ataque.

O incidente ocorreu depois de vários ‘rockets’ terem sido disparados na tarde de quarta-feira a partir do Sinai, que faz fronteira com a Faixa de Gaza, para Eilat, uma estância balnear israelita no mar Vermelho.

Este ataque não foi, ainda, reivindicado.