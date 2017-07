O secretário-geral das Nações Unidas manifestou hoje o seu apoio à reforma que está a ser realizada pelo Governo da Ucrânia e assegurou que o conflito no Leste deste país não foi esquecido pela ONU.

Guterres emitiu um comunicado depois de se reunir com o Presidente ucraniano, Petro Poroshenko.

A ONU junta-se assim a 30 países e várias instituições financeiras internacionais que esta semana expressaram o seu apoio à Ucrânia, numa conferência celebrada em Londres para promover as reformas internas neste país.

Secretary-General @antonioguterres and Petro Poroshenko, President of #Ukraine. See more photos from the visit here: https://t.co/rrZdzcJfQY pic.twitter.com/tIYLYR8jrB