Papoilas, margaridas e rosas, pintadas no que os especialistas consideram "um registo informal", compõem "Bauerngarten" - "Jardim da quinta", numa tradução livre do alemão - o quadro do simbolista Gustav Klimt, que viveu entre os séculos XIX e XX. A tela foi arrematada por 47.971.250 libras, uns 56 milhões de euros, no leilão realizado em Londres, pela prestigiada Sotheby's.

O quadro tornou-se assim o terceiro mais caro de sempre em leilões realizados na Europa. Só ficou atrás de “Walking man” ("Homem andante") do suíço Alberto Giacometti, vendida por 76 milhões de euros, e de “The Massacre Of The Innocents” (O massacre dos inocentes), do alemão Peter Paul Rubens, arrematada por 57 milhões de euros.

Mais caro que Picasso

A sessão da leiloeira Sotheby's correu francamente bem, segundo as conta dos seus responsáveis. Faturaram uns 200 milhões de libras, mais de 230 milhões de euros, com as vendas de pinturas. Incluindo um Picasso, intitulado "Plantio de tomates", que rendeu 19 milhões de euros.

A estrela da sessão foi, sem dúvida, "Bauerngarten" de Klimt, tela dos anos de ouro do artista, criada no mesmo ano da sua famosa obra "Retrato de Adele Bloch-Bauer I", salientou Helena Newman, presidente da Sotheby's na Europa.

A pintura floral de Klimt tornou-se assim, no entender da especialista da Sotheby's, "um novo ponto de referência para as vendas em Londres", tal como um sinal da "dinâmica do mercado global de arte em 2017". O que poderá ser compreensível pelo seu valor estético. E também monetário, percebe-se.