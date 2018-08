Um grande terremoto de magnitude 7,3 atingiu esta terça-feira a costa norte da Venezuela, com epicentro perto da cidade de Guiria, tendo sido registado pelo Departamento de Geologia dos Estados Unidos.

O sismo foi registado às 17.31 locais (22:31, em Lisboa) e ocorreu no mar, a uma profundidade de 95 quilómetros.

Já a Fundação Venezuelana de Investigações Sismológicas coloca a magnitude do abalo em 6,3 graus na escala de Richter.

De acordo com a agência de notícias Reuters, o sismo foi sentido na capital venezuelana, Caracas, a cerca de 700 quilómetros de distância, onde há relatos de que prédios tremeram e muitas pessoas saíram para as ruas.

Também em Bogotá, capital da Colômbia, o abalo foi sentido.

O ministro venezuelano do Interior, Nestor Reverol, adiantou através da internet que não há registo de vítimas ou danos.

Llamamos a todo el pueblo de #Venezuela a mantener la calma, hace minutos se sintió un temblor de magnitud 6,3 a 19 km al suroeste de Yaguaraparo, edo. Sucre. El VEN 911 y el 0-800 Pcivil-1 se encuentran activos para atender cualquier emergencia #21Ago pic.twitter.com/W42MaV4vcm — Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 21 de agosto de 2018

Também o governador do estado do Sucre, o mais próximo do epicentro do sismo, garantiu na televisão não haver registo de mortes ou danos maiores. Edwin Rojas assegurou ainda que a situação está calma na zona costeira.

Sem alerta de tsunamis

Até ao momento, não há qualquer alerta para a formação de tsunamis, segundo as autoridades venezuelanas.

Ainda assim, segundo a Reuters, o centro de tsunamis do pacífico dos Estados Unidos adiantou que o terramoto teve um epicentro bastante profundo e poderá poderá causar pequenas ondas ao longo da costa, banhada pelo Mar das Caraíbas.

Prelim M7.3 Earthquake near the coast of Venezuela Aug-21 21:31 UTC, updates https://t.co/RuBMC5s7KH — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) 21 de agosto de 2018

Nas redes sociais, começam logo depois a surgir alguns videos mostrando o abalo.

Vídeo del temblor pic.twitter.com/WwsNVnlKLy — Derecho a la Vida y la Libertad - Venezuela (@eddienflores) 21 de agosto de 2018