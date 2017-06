Uma nova trégua entre rebeldes pró-russos e forças ucranianas no leste da Ucrânia vai entrar em vigor no sábado, segundo anunciaram as autoridades separatistas.

A decisão foi acordada em Minsk, capital da Bielorússia, durante uma reunião do grupo de contacto para a Ucrânia - que inclui autoridades ucranianas, russas e a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa - com representantes dos rebeldes ucranianos, indicou Viktoria Talakina, porta-voz do líder separatista, Denis Pouchiline.