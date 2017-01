Uma família portuguesa, de Olhão, foi apanhada em flagrante delito a traficar cavalos-marinhos a um casal espanhol, de Cádis, região a sul de Espanha. Com a venda destes animais, os três portugueses esperavam lucrar até 20 mil euros no mercado asiático.

De acordo com a polícia espanhola, os animais terão sido capturados na costa algarvia e na ria Formosa que detém uma das maiores reservas naturais de cavalos-marinhos.

Esta zona protegia é a maior reserva natural de cavalos-marinhos em toda a Europa", referiu o biólogo Miquel Planas Oliver, um dos maiores especialistas de Espanha deste tipo de animais.

A família portuguesa tinha na sua posse 2.133 cavalos-marinhos secos, distribuídos em três malas que perfaziam um total de 7,12 kg, cujo fim era o tráfico para a China, onde estes animais são muitas vezes utilizados para medicina tradicional e produtos afrodisíacos.

Pai, mãe e filho, oriundos de Olhão, no Algarve, foram detidos assim como casal espanhol a quem estavam a entregar as malas com os cavalos-marinhos. Segundo avança o El País, esta foi a maior apreensão de cavalos-marinhos feita pela Guardia Civil.

Caso não tivessem sido apreendidos, os cavalos-marinhos podiam gerar uma receita entre 4.045 e 20.223 euros, no mercado asiático. O aumento do tráfico para a Ásia tem vindo a colocar esta espécie em risco de extinção em algumas partes do mundo.

Estima-se que por ano 25 milhões de cavalos-marinhos destinados ao marcado chinês, sejam capturados", afirma Miquel Palas Olvier, do Instituto de Investigações Marinhas do CSIC.

Os cinco detidos estão acusados do crime "contra a fauna e flora e tráfico ilegal de espécies ameaçadas" de acordo com as declarações de Carlos Paja, sargento do Serviço de Proteção da Natureza da Guardia Civil de Málaga, responsável pela operação.