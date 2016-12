Hong Kong confirmou esta sexta-feira o segundo caso humano de infeção pelo vírus da gripe das aves desta época, dias depois de um idoso ter morrido na antiga colónia britânica devido à estirpe H7N9.

O segundo caso diz respeito a um homem de 70 anos que viajou para as cidades vizinhas de Shenzhen e Zhongshan, no interior da China, no início do mês, indicou o governo de Hong Kong em comunicado citado pela AFP.

O idoso, que se encontra hospitalizado mas estável, afirmou ter passado por bancas de venda de aves vivas em Zhongshan, mas as autoridades indicaram estar ainda a investigar a fonte da infeção.