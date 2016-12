O surto de gripe aviária no Japão já fez com que mais de 924 mil aves fossem abatidas abatidas até ao momento, Só esta quarta-feira mais 92 mil galinhas foram mortas no sudoeste do arquipélago.

As aves foram mortas na cidade de Nankan, na província de Kumamoto, depois de meia centena de animais terem sido encontrados mortos e de o vírus da gripe aviária ter sido detetado em cinco dos cadáveres e em duas galinhas vivas, informou hoje a agência de notícias japonesa Kyodo.

O governo de Kumamoto proibiu ainda o transporte de aproximadamente um milhão de aves em instalações num raio de dez quilómetros do centro afetado.