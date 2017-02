Um jovem multimilionário morreu e matou três pessoas num aparatoso acidente na Grécia. George Vakakis, de 24 anos, circulava na autoestrada nacional Atenas-Lamia quando, aparentemente, perdeu o controlo do Porsche alugado que conduzia e embateu num Honda Civic estacionado junto a uma área de descanso.

Assim que o carro embate no outro, explode em chamas, matando de imediato Vakakis e os dois passageiros do outro carro - uma mulher, de 33 anos, e o filho, de 3. Também o passageiro do Porsche, Andreas Georgakopoulos, de 24 anos, morreu no acidente, ao ser projetado do veículo por não estar a usar cinto de segurança.

É horrível. A família estava à espera no estacionamento. Nem sequer estavam na faixa de emergência", contou uma testemunha ao LamiaReport.

O pai do menino que morreu no acidente estava dentro da área de descanso na altura do acidente. Nas imagens é possível ver o homem a correr para o exterior e a olhar desesperado para o que tinha acabado de acontecer.

O condutor era filho de Apostolos Vakakis, dono da da Jumbo, uma cadeia internacional de venda de brinquedos, e estava de férias na Grécia.