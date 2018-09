Sete pessoas ficaram feridas na Grécia, após uma falésia se desmoronar.

O incidente ocorreu na praia grega de Navagio, que fica na ilha de Zakynthos, e foi filmado por várias pessoas.

Another view of the cliff collapse and subseq, uent 'tsunami' hit toursists at Navagio, Zakynthos, Greece today, Sept 13! Report: Conexão GeoClima pic.twitter.com/WHkDDP3kw4

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 13 de setembro de 2018