Marido e mulher descobriram que eram irmãos gémeos quando tentavam ter um filho em comum. O caso aconteceu em Jackson, no Mississípi, nos EUA, e segundo conta o jornal Mississippi Herald, a descoberta foi feita graças ao médico de fertilidade que desconfiou das similaridades que encontrou no ADN do casal.

“Durante o processo de fertilização in vitro, recolhemos uma amostra de DNA do homem e da mulher para conseguir um perfil genético. É um procedimento de rotina e, normalmente, não o usamos para ver se há uma relação entre as duas amostras mas, neste caso, o assistente de laboratório ficou chocado com a similaridade de cada perfil. A minha primeira reação foi pensar que eram primos, o que acontece às vezes. No entanto, ao olhar para as amostras com mais atenção, notei que havia demasiadas similaridades”.

Depois de consultar os ficheiros e ver que o casal tinha nascido na mesma data em 1984, o médico diz ter a certeza de que os pacientes eram irmãos gémeos e teve de enfrentá-los sem saber se estes sabiam ou não se eram irmãos.

Desataram a rir-se quando lhes perguntei se sabiam que eram irmãos gémeos. O marido afirmou que muita gente dizia eles eram semelhantes e que tinham o mesmo dia de aniversário, mas garantiu que era apenas uma coincidência. O pobre homem não fazia ideia".

Quando perceberam que o que o médico dizia era verdade, o casal não queria acreditar. "A esposa pedia-me repetidamente para que admitisse que estava a brincar".

Os irmãos foram separados em criança depois dos pais biológicos terem morrido num acidente de carro e serem entregues a famílias de adoção diferentes, tendo crescido sem saber da existência um do outro.

O agora casal conheceu-se na faculdade e, apesar das semelhanças físicas apontadas pelos colegas e de fazerem anos no mesmo dia, nunca desconfiou que podia ser da mesma família. Os dois apaixonaram-se e nunca se separaram, até agora.

Eles sentiram-se atraídos dado às semelhanças entre eles. O facto de ambos terem sido adotados depois dos pais morrerem significava que tinham tido uma infância semelhante e sentiram que podiam realmente ligar-se um ao outro. Se soubessem da verdade podiam ter sido poupados a tanta dor", afirmou o médico do casal ao mesmo jornal.

Depois da descoberta, o casal pondera agora colocar um ponto final ao casamento, uma vez que, a nível legal, o matrimónio entre irmãos é proibido no Mississípi e pode levar a uma pena de prisão de 10 anos. No entanto, este casal poderá não enfrentar a justiça dado as circunstâncias excecionais do caso.