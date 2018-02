#venezia #venice #italy #bassamarea #acquabassa #canal #canale #water #beautiful #love #bridge #tide #lowtide #picoftheday #photooftheday #bestoftheday #instagood #instamood #instadaily

A post shared by Silvia ~crazy cat lady 🐱 (@sboond) on Feb 1, 2018 at 12:58am PST