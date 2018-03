Um incêndio deflagrou de manhã, aparentemente no telhado de um edifício comercial, no centro de Glasgow. Os bombeiros da maior cidade escocesa estão no local, evacuaram vários prédios nas imediações e, até ao momento, não registaram a existência de quaisquer vítimas.

O alerta para o fogo chegou aos bombeiros de Glasgow às 8:18 (mesma hora em Lisboa), numa altura em que o centro da cidade com mais de meio milhão de habitantes começava a verificar movimento. Várias pessoas captaram o momento em que chamas e fumo saíam do telhado de um edifício.

Jesus..... sauchiehall street firefighter is doing an amazing job pic.twitter.com/8EgcZkdhCQ — CJ 😏 (@UnderCeejUK) 22 de março de 2018

O incêndio em Glasgow ocorreu entre as ruas Sauchiehall Street e Hope Street, no centro da cidade.

O controlo de operações mobilizou um número de meios para a Sauchiehall Street, em Glasgow, onde os bombeiros estão a lidar com a ocorrência, tentando extinguir as chamas. As pessoas foram retiradas em segurança de prédios vizinhos", afirmou um porta-voz dos bombeiros, citado pelo jornal EveningTimes.

Os bombeiros referem ainda não terem conhecimento de vítimas, devido ao incêndio, de causas ainda não apuradas.

Firefighters are working hard to extinguish the well-developed fire that has taken hold of a building in Sauchiehall Street #Glasgow - everyone safely evacuated from nearby properties and no casualties. https://t.co/h3hgQV9BX8 — Scot Fire and Rescue (@fire_scot) 22 de março de 2018

Algumas ruas no centro da cidade foram cortadas ao trânsito pela polícia.

Road closures within Glasgow City Centre - Due to an ongoing incident within the city centre the following roads have been closed - Hope Street from Bath Street and Renfield Street from Renfrew Street. Traffic disruption to be expected. Please use an alternative route. pic.twitter.com/9I1WDciTsN — GlasgowCityPolice (@GlasgowCPolice) 22 de março de 2018

Atividades canceladas

O incêndio que deflagrou de manhã no centro da capital escocesa levou já ao cancelamento de algumas atividades por parte de algumas salas de espetáculos, caso do PAVILION Theatre.

Estamos a lidar com um grande incêndio nos prédios do outro lado da Sauchiehall Street, com os funcionários impedidos de aceder ao teatro. De momento, é improvável que o espetáculo de hoje com Jonathan Pie se realize por razões de segurança", anunciou já a sala de espetáculos em comunicado.