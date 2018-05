Quatro dias depois de ser indigitado primeiro-ministro, Giuseppe Conte demite-se do cargo por não ter conseguido formar Governo.

O presidente Sergio Mattarella tinha-lhe pedido para formar um Governo, mas Conte não conseguiu e este domingo, após uma reunião com o presidente, anunciou que não seguirá no cargo. Em causa estará a escolha do Ministro da Economia, que Mattarella discordava.

O anúncio foi feito pelo secretário-geral da Chefia de Estado, Ugo Zampetti, que leu um breve comunicado na sala de imprensa do Palácio do Quirinal, sede da presidência italiana, no qual se expressava que Conte devolvia a incumbência que tinha aceitado com algumas reservas.

A Itália volta assim à "estaca zero", já que está há 12 semanas sem Governo e a esperança de Conte conseguir formar um, caiu por terra.