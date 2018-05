Um avião militar despenhou-se na Georgia, Estados Unidos, muito perto do aeroporto de Savannah, e morreram os cinco tripulantes.

O voo era proveniente de Porto Rico, mas caiu perto do destino final, não sendo ainda conhecidas as razões da queda.

A bordo estavam cinco pessoas e nenhuma resistiu aos ferimentos, informou fonte oficial das autoridades.

JUST IN: 2 people dead in Puerto Rico National Guard C-130 crash, coroner's office says. https://t.co/GTWYbHiaqj

— NBC News (@NBCNews) 2 de maio de 2018