O antigo presidente dos Estados Unidos da América George H.W. Bush está internado nos cuidados intensivos. Uma fonte próxima da família disse à CNN que o pai do também antigo presidente norte-americano, George W. Bush, se encontra em estado crítico.

George H.W. Bush, de 93 anos, foi hospitalizado em Houston, no domingo de manhã, um dia depois do funeral da mulher, Barbara Bush.

Em comunicado, um porta-voz da família disse na altura que Bush contraiu uma infeção que se espalhou para o sangue, acrescentando que está “a responder aos tratamentos”.

A fonte da CNN acrescentou agora que a pressão sanguínea de Bush tem baixado nos últimos dois dias e, em alguns momentos, houve sérias preocupações sobre se ele irá sobreviver, embora esteja estabilizado.

Mas com a idade de Bush, a sua saúde e com essa infeção, é um caso muito sério”, explicou a fonte.

O 41º presidente norte-americano sofre de doença de Parkinson e tem necessitado de apoio hospitalar diversas vezes nos últimos anos por problemas respiratórios. Durante a sua presidência, Bush tinha sofrido de doença de Graves. Em 2012, Bush esteve dois meses no hospital com uma bactéria que lhe afetava os brônquios. Voltou a estar hospitalizado em 2014 e 2015. Em janeiro de 2017, Bush foi internado devido a uma tosse que, mais tarde, seria diagnosticada como um caso ligeiro de pneumonia. Em abril do mesmo ano, voltou a ser hospitalizado, dessa vez com bronquite.

A hospitalização do antigo presidente é especialmente perturbadora para a família porque acontece pouco dias depois da morte de Barbara Bush, na última terça-feira. A família estava preocupada sobre como George H.W. Bush lidaria com a morte da mulher e com uma semana tão cheia de emoções, referiu ainda a fonte do canal norte-americano de televisão.

Logo após uma grande perda - certamente como ele teve - há alguns dados que mostram que algumas pessoas podem desenvolver problemas no sistema imunitário e tornar-se mais suscetíveis a infeções", afirma o colaborador da CNN para temas de Saúde, o médico Sanjay Gupta. "As infeções que, de outra forma teriam sido capazes de combater, tornam-se mais sérias”, acrescenta.

Barbara Bush, a única mulher que viu o marido e um dos filhos empossados como presidentes dos EUA, morreu a 17 de Abril, aos 92 anos, depois de a família ter anunciado que "tinha decidido não procurar tratamento médico adicional, depois de vários internamentos na sequência da sua saúde debilitada”.

O ex-presidente mais antigo do país assistiu ao funeral da mulher na sua cadeira de rodas, tendo estado durante alguns minutos a cumprimentar os que se deslocaram até Houston para prestar homenagem a Barbara Bush.

George H.W. e Barbara Bush estavam casados há 73 anos.

O jornal The Washington Post recorda George H.W. Bush é o presidente com maior longevidade dos EUA. O republicano tem 93 anos e dez meses. O antigo presidente Gerald Ford foi o segundo mais velho, tendo morrido o ano passado aos 93 anos e 165 dias

George H.W. Bush serviu como 11º diretor dos serviços secretos norte-americanos (CIA) e foi o 43º vice-presidente, enquanto Ronald Reagan ocupava a Casa Branca. Cumpriu depois um único mandato como presidente dos EUA, de 1989 a 1993, tendo falhado uma segunda eleição contra Bill Clinton, em 1992.

O filho de George e Barbara, George W. Bush, foi empossado 43º presidente dos EUA a 20 de janeiro de 2001, cumprindo dois mandatos à frente do país.