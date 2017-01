A mulher do antigo presidente dos Estados Unidos George H.W. Bush, Barbara Bush, foi internada na mesma unidade hospitalar de Houston, Texas, onde o marido se encontra nos cuidados intensivos.

Barbara Bush, 91 anos, foi admitida, nesta quarta-feira, por precaução, depois de manifestar cansaço e tosse.

Sabe-se agora, segundo declarações de hoje do porta-voz da família, que George H.W. Bush, 92 anos, foi hospitalizado, no sábado, devido a uma pneumonia e que se encontra a recuperar "confortavelmente" nos cuidados intensivos do hospital de Houston, depois de uma intervenção médica para desobstruir as vias respiratórias.

De acordo com Jim McGrath, Bush sofreu "um episódio respiratório agudo decorrente da pneumonia" e foi sedado para o efeito, não tendo sido especificado o tipo de intervenção médica praticado no antigo chefe de Estado.

Vai, por isso, continuar sob observação na unidade de cuidados intensivos.

George H. W. Bush foi presidente dos Estados Unidos entre 1988 e 1992 e é pai do também antigo presidente dos Estados Unidos George W. Bush e do antigo governador da Florida Jeb Bush.