Pelo menos 90 combatentes ou apoiantes do autoproclamado Estado Islâmico morreram na sequência do lançamento pelos EUA da bomba GBU-43 no leste do Afeganistão, informaram este sábado as autoridades afegãs, num novo balanço do número de mortos.

Esmail Shinwar, governador do distrito de Achin, reduto do grupo radical Estado Islâmico na província de Nangarhar, disse que "pelo menos 92 combatentes do Daesh (acrónimo em árabe de Estado Islâmico) foram mortos" pela bomba lançada na quinta-feira.

Três túneis onde os combatentes tinham tomado posições na altura do ataque foram destruídos", disse à AFP, enquanto o porta-voz do governador provincial, Attaullah Khogyani, referiu "90 combatentes do Daesh mortos".

O Estado Islâmico garantiu, na sexta-feira, que não sofreu baixas no bombardeamento norte-americano.