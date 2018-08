Estão a decorrer em Paris, França, os Jogos Gay, uma iniciativa que pretende consciencializar as populações para os direitos LGBT. A 10.ª edição, que decorre até dia 12, recebeu, entre milhares de curiosos, espetadores, adeptos e participantes, atletas da Arábia Saudita, Egito e Rússia. A inauguração do evento foi no dia 4 e teve direito a uma bandeira gigante com o arco-íris, símbolo universal da comunidade LGBT. Os Jogos, com competições de 36 modalidades, mais de 500 provas e acima de 12 mil atletas, decorrem no estádio Charlety, na capital francesa. São esperados participantes de 91 países entre os dias 4 e 12 em Paris, desde novos aos mais velhos, homens e mulheres, heterossexuais ou homossexuais.