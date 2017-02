O mau tempo deixou, este sábado, mais de 65.000 pessoas com problemas no abastecimento de eletricidade na Galiza, no noroeste de Espanha, não muito distante do Minho português.

Foram afetadas cerca de 23.000 pessoas na Corunha, outras tantas na província de Pontevedra e 22.000 em Lugo e Ourense.

A Union Fenosa assegurou à Europa Press que "toda a equipa" está a trabalhar "empreitada" para resolver os incidentes "tão rapidamente quanto possível".

Foram alocadas brigadas de Castilla e Madrid para ajudar à resolução dos problemas, com a instalação de geradores em algumas zonas.