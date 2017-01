Mais de 30 milhões de galinhas e patos foram abatidos na Coreia do Sul em menos de 50 dias devido a uma estirpe altamente patogénica da gripe aviária que se espalhou rapidamente pelo país, informou a agência Yonhap.

Desde que foi reportado o primeiro caso no sudoeste do país, a 16 de novembro, foram abatidas 30,33 milhões de aves, um número que representa quase 20% dos 165,2 milhões de aves criadas em todo o país.

O primeiro-ministro e presidente em exercício da Coreia do Sul, Hwang Kyo-ahn, afirmou que o surto de gripe aviária se encontra quase controlado.

O número de casos suspeitos de gripe aviária reduziu-se a um ou dois por dia, o que indica que o contágio está sob controlo", disse em conferência de imprensa.

Hwang Kyo-ahn advertiu, no entanto, para a necessidade de manter as medidas de controlo, até que seja declarado o fim do surto.

Trata-se do maior surto de gripe aviária dos últimos anos na Coreia do Sul. Em 2014, foram sacrificadas mais de 14 milhões de aves.