As autoridades do Japão anunciaram hoje o abate de cerca de 220 mil aves no nordeste do país devido a um surto de gripe aviária, depois de o vírus ter reaparecido no final do ano passado.

O novo surto foi detetado na prefeitura de Miyagi na sequência de análises a uma centena de galinhas que morreram ao longo da semana, com os resultados a confirmarem a presença da estirpe H5.

As autoridades regionais começaram a abater hoje as aves, com a ajuda das Forças de Autodefesa (exército), num processo que vai durar até domingo.

Além disso, foi proibido o transporte de aves e de ovos num raio de dez quilómetros em torno da exploração afetada, informou a televisão pública NHK.

O governador de Miyagi, Yoshihiro Murai, afirmou, citado pela emissora, tratar-se do primeiro surto detetado numa exploração daquela prefeitura.

Foram já registados surtos no Japão em janeiro, em Miyazaki, e em fevereiro, em Saga, sudoeste do arquipélago.

O número de aves abatidas ascende a 1,39 milhões desde que a gripe aviária voltou a ser detetada no Japão em novembro último, após o surto de 2014.