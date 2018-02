Um sismo de 4,4 graus na escala de Richeter abalou este sábado o sudoeste de Inglaterra e foi igualmente sentido no País de Gales.

Os serviços geológicos britânicos (BGS) referiram que o abalo teve epicentro 20 quilómetros a norte da cidade galesa de Swansea.

O BGS sublinha ainda ter-se tratado do maior sismo registado desde o de 5,2, em 1906.

This is the biggest event in the area since the 5.2 magnitude earthquake in 1906. pic.twitter.com/zq9JEIttQI

Abalos desta nataureza só acontecem no Reino Unido entre três a cionco anos", refere também o BGS através da rede Twitter.

In an update to the earlier claim, events as large as this only happen every 3 – 5 years in the UK

— BGS (@BritGeoSurvey) 17 de fevereiro de 2018