Desde o início do ano, quando Donald Trump chegou à casa Branca, que muitos imigrantes "ilegais" estão a fugir para o Canadá, na fronteira junto ao Quebec. Temem o pior e, apesar de já viveram há vários anos nos Estados Unidos, preferem ser "presos" no Canadá, que continuarem anos a fio à espera da legalização. A polícia canadiana assume o aumento de fluxo de pessoas. Um fotógrafo da Reuters esteve junto à fronteira e captou, ele próprio, muitos casos. Homens, mulheres. São famílias inteiras que enfrentam metros de neve em busca do "sonho" da liberdade