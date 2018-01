Por causa do "ciclone bomba" que está a atingir a Costa Leste do país, o frio nos Estados Unidos é tanto que está a congelar a atingir até as cidades mais improváveis e a provocar os cenários mais estranhos. Na Florida, o frio é tanto que as iguanas estão a congelar, não se conseguem segurar às árvores e caem, como se estivessem a chover iguanas.

Os animais de sangue frio são muito comuns nos subúrbios da Florida. As temperaturas estão muito próximas do zero e são suficientes para fazer com que estes animais fiquem imobilizados, como se estivessem congelados.

Nas redes sociais, proliferam os vídeos de animais inertes, ajudados por populares.

The scene at my backyard swimming pool this 40-degree South Florida morning: A frozen iguana. pic.twitter.com/SufdQI0QBx — Frank Cerabino (@FranklyFlorida) 4 de janeiro de 2018

The frozen iguana petrified next to my South Florida swimming pool yesterday, reanimated himself in the afternoon sun. Here he is walking it off ... After another cold night, though, he's probably a green popsicle again this morning. pic.twitter.com/nOept7ksJT — Frank Cerabino (@FranklyFlorida) 5 de janeiro de 2018

A situação é tal que as autoridades já se viram obrigadas a lançar um alerta às populações: as iguanas estão imóveis, mas não significa que estejam mortas. As autoridades estão preocupadas que, quando seguras pelos seres humanos e em contacto com o calor que imana do corpo humano, os animais possam "acordar", sentir-se ameaçados e atacar quem as está a segurar. Quanto maior a iguana for, maior a probabilidade de sobreviver a esta espécie de hibernação repentina.

The iguanas have a good chance of thawing out if you move them in the sun. Just be careful @CBS12 pic.twitter.com/Qn2w6NFedD — Maxine Bentzel (@MaxineBentzel) 4 de janeiro de 2018

A situação repete-se com outros animais de sangue frio. As tartarugas marinhas, por exemplo, também têm sofrido com as baixas temperaturas. Muitas estão imobilizadas na costa de Miami.