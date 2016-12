O presidente francês François Hollande concedeu, esta quarta-feira, um indulto definitivo a uma mulher condenada a dez anos de prisão por matar o marido.

Jacqueline Sauvage, de 69 anos, matou o marido em 2012, após décadas a sofrer de violência e de abusos. Os quatro filhos do casal foram igualmente vítimas de violência sexual e física. O homicídio ocorreu um dia depois do suicídio do seu filho.

As três filhas acabaram por testemunhar contra o pai, explicando terem sido violadas e espancadas, tal como a mãe.

Jacqueline Sauvage foi, ainda assim, considerada culpada.

O caso tornou-se mediático em França e símbolo da luta de milhares de mulheres contra a violência doméstica. Circularam várias petições pela sua libertação, uma das quais recolheu mais de 400 mil assinaturas.

Sauvage já tinha obtido um perdão parcial no início deste ano, mas o pedido apresentado pelos seus advogados para liberdade condicional foi rejeitado.

Entretanto, as filhas de Sauvage enviaram uma carta a Hollande, solicitando o perdão total da pena, que confirmou via Twitter a decisão.

J'ai décidé d'accorder à Jacqueline Sauvage une remise gracieuse du reliquat de sa peine. Cette grâce met fin immédiatement à sa détention. — François Hollande (@fhollande) December 28, 2016

A decisão "põe fim imediato à detenção", conforme indica um comunicado da presidência francesa. A mulher já tinha cumprido quase três anos.

Jacqueline Sauvage matou o marido com quem estava casada há 47 anos, com três tiros. Segundo os relatos da mulher e das filhas no julgamento, Norbert Marot era um alcoólico violento que as agredia física e sexualmente.