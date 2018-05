Parece mais um filme de Hollywood, mas não é. Aconteceu mesmo na cidade de Paris neste último sábado.

Um imigrante malinês, Mamoudou Gassama, de 22 anos, subiu um prédio de quatro andares para salvar uma criança de quatro anos.

O momento em que se vê Gassama a colocar uma perna na varanda e segurar a criança com o braço direito foi gravado por aqueles que naquela altura passavam na rua e que, posteriormente, partilharam nas redes sociais.

Sem pensar na própria segurança, Gassama demorou cerca de 40 segundos a subir os quatro andares.

Os bombeiros chegaram mais tarde ao local para confirmar se a criança estava em segurança.

O ato heróico de chegou aos ouvidos do presidente francês, Emmanuel Macron, que não quis deixar em branco este incidente e assim conhecer Mamoudou Gassama pessoalmente e honrá-lo no Palácio de Elysee.

Mamoudou Gassama, 22, from Mali, is pictured during a meeting with French President Emmanuel Macron at the Elysee Palace in Paris, France.https://t.co/BChX2moHlQ pic.twitter.com/07pml1Gy5V

— euronews (@euronews) 28 de maio de 2018