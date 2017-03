Um tiroteio no liceu Alexis de Tocqueville, na cidade francesa de Grasse, nos Alpes Marítimos, provocou esta quinta-feira pelo menos oito feridos, indica o porta-voz do Ministério do Interior, citado pela agência Reuters.

A BFMTV reporta que um indivíduo munido de várias armas disparou contra várias pessoas. Uma fonte próxima da investigação, citada pelo canal francês de televisão, indica que o alvo do tiroteio era o diretor da escola.

Um aluno da escola, com 17 anos, foi detido pelas forças antiterrorismo que se deslocaram ao local.

O Ministério do Interior emitiu um alerta de atentado, mas a autarquia local descartou depois a hipótese de atentado terrorista. As autoridades foram mobilizadas para o local, incluindo as forças de elite R.A.I.D, treinadas para responder a ataques terroristas.

O Ministério do Interior e a proteção civil lançaram apelos aos alunos que estavam dentro da escola para que procurassem abrigo, mas a situação encontra-se agora normalizada.

