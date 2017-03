EM ATUALIZAÇÃO

Uma pessoa ficou ferida, esta quinta-feira, após abrir uma carta armadilhada nos escritórios do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Paris, França.

De acordo com a BFMTV, a vítima é uma assistente da direção, que foi atingida nas mãos e no rosto.

A agência Reuters acrescenta que os ferimentos da pessoa atingida são ligeiros.

Ainda de acordo com a BFMTV, a estrutura do edifício, localizado no nº 66 da avenida d'Iena, perto do Arco do Triunfo, não sofreu danos.

Por precaução, alguns funcionários foram retirados do local, noticia a RTL.

No Twitter, a polícia relata que está a fazer uma intervenção após a descoberta "de um pacote suspeito com, a priori, um dispositivo dentro."

#fmi Une intervention est en cours pour une personne blessée par un colis suspect avec, a priori, un artifice à l'intérieur. — Préfecture de police (@prefpolice) 16 de março de 2017

O jornal Le Figaro indica que a investigação foi confiada à polícia judiciária de Paris. A polícia científica foi enviada para o local.