O atacante que matou três pessoas e feriu, pelo menos, cinco outras, acabando abatido pela polícia era "um pequeno delinquente que passou à ação", segundo as palavras do ministro francês do Interior, Gérard Collomb.

O perfil possível do jovem franco-marroquino, traçado pelo jornal LaDepeche, refere que um vizinho o via como "rapaz calmo que sempre tem uma palavra gentil".

Tinha 26 anos, era de origem marroquina e tinha sido preso em Carcassonne, no ano de 2016. Porquê? Segundo outros jornais franceses, por posse de arma sem licença. Ainda segundo a imprensa francesa, era seguido pelos serviços secretos desde 2013.

Segundo o LaDepeche, Lakdim era um homem de muitas caras e particularmente ativo nas redes sociais islâmicas, seguidas pelos serviços de segurança franceses.

Morava com os pais e com as irmãs na cidade de Ozanam, perto de Carcassonne. Admite-se que tenha feito uma viagem à Síria.

Na manhã desta sexta-feira, Lakdim acompanhou uma de suas irmãs à escola. Horas depois, roubou um carro, matando um dos ocupantes e seguiu espalhando o terror até ser abatido no supermercado Super U, em Trèbes. Testemunhas dizem que quando entrou gritou "Allah Akbar" e afirmou ser "um soldado do Estado Islâmico". Ao que tudo indica até ao momento, agiu sozinho.