O juiz instrutor de um processo em que a líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, é acusada de "difusão de imagens violentas" ordenou que se realize um exame psiquiátrico à presidente da União Nacional (ex-Frente Nacional). A ordem data de 11 de setembro e nela o magistrado impõe que o exame se realize um "no mais breve prazo", mas Marine Le Pen fez saber, esta quarta-feira, que não aceita submeter-se ao exame, noticia o jornal Le Figaro.

Na ordem judicial, lê-se que o exame visa determinar "se ela está condições de compreender o discurso e de responder às questões" e se "a infração apontada tem relação com elementos factuais ou biográficos da interessada". Em causa estão fotografias de execuções do grupo Estado Islâmico que Marine Le Pen divulgou em 2015, no Twitter.

A líder da União Nacional ao publicar, no Twitter, o documento judicial.

"É verdadeiramente alucinante. Este regime começa a ser assustador", escreveu agora a líder da União Nacional no Twitter, ao publicar o documento judicial.

C'est proprement HALLUCINANT. Ce régime commence VRAIMENT à faire peur. MLP pic.twitter.com/WCX6WBCgi4 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 20 de setembro de 2018

"Eu achava que era legítimo, mas não! Por denunciar os horrores do Daesh [Estado Islâmico] em tweets, a 'justiça' submete-me a perícia psiquiátrica! Até onde é que eles irão?", questiona Marine Le Pen.

Je croyais avoir eu droit à tout : eh bien non ! Pour avoir dénoncé les horreurs de #Daech par tweets, la « justice » me soumet à une expertise psychiatrique ! Jusqu’où vont-ils aller ?! 🤯 MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 20, 2018

A 16 de dezembro de 2015, Marine Le Pen divulgou no Twitter fotos de execuções do grupo Estado Islâmico, em resposta ao jornalista Jean-Jacques Bourin, da BFMTV-RMC que ela acusava de ter “feito um paralelo” entre o grupo ‘jihadista’ e a Frente Nacional.

Le Pen criticou o jornalista pelo que considerou uma “derrapagem inaceitável” e “declarações imundas” e, identificando-o na publicação, divulgou três fotografias com a frase: “O Daesh é isto!”.

As fotos mostravam um soldado sírio, vivo, esmagado pelas lagartas de um tanque, um piloto jordano queimado vivo numa jaula e o corpo decapitado do jornalista norte-americano James Foley.

Publicadas um mês depois dos atentados de Paris, que fizeram 130 mortos, as fotos suscitaram forte polémica em França.