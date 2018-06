Ao final da tarde desta terça-feira, a intervenção da polícia pôs cobro ao sequestro de, pelo menos, duas pessoas, levado a cabo por um homem que se barricou num prédio no número 45 da Rue des Petites Ecuries, no 10º bairro em Paris.

A operação foi confirmada pelo minsitro do Interior francês, Gérard Collomb, que louvou a eficácia das forças policiais.

#Paris10 : l’individu a été interpellé et les otages sont hors de danger.

Je salue le professionnalisme et la réactivité des forces de police et de secours, en particulier la BRI de la @prefpolice et les @PompiersParis dont l’appui a été déterminant.

— Gérard Collomb (@gerardcollomb) 12 de junho de 2018