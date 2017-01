Um bebé com apenas dez dias morreu, no passado dia 21 de dezembro, em França, após a toma de um suplemento de vitamina D.

O recém-nascido, segundo a France Presse (AFP), que cita um documento do regulador francês, a Agência Nacional de Segurança do Medicamento (ANSM), datado de 30 de dezembro, morreu na sequência de uma paragem cardiorrespiratória após tomar "Uvesterol D", suplemento comercializado pelos laboratórios Crinex.

A venda deste suplemento foi suspensa em França, como "medida de precaução", anunciaram as autoridades nesta quarta-feira, depois de terem encontrado "uma provável ligação entre a morte e a administração de Uvesterol D".

A notícia da morte do bebé só agora foi divulgada.

A ANSM esclarece, no entanto, que os suplementos de vitamina D (administrados nos primeiros tempos de vida para prevenir, essencialmente, o raquitismo) continuam a ser seguros para as crianças e que o problema estará neste suplemento em questão e no seu modo de utilização, através de uma espécie de seringa.

Também a ministra francesa da Saúde, Marisol Touraine, veio a público dizer que as crianças não estão em perigo por tomarem suplementos de vitamina D, uma vez que "é o modo específico como o Uvesterol D é administrado que pressupõe riscos".

Marisol Touraine prometeu "informações [mais] transparentes, objetivas e confiáveis” a curto prazo e, até lá, pediu aos pais, “como medida de precaução”, para não darem especificamente o Uvesterol D.