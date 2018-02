Um acidente envolvendo dois helicópteros militares franceses fez, pelo menos, cinco mortos, nesta sexta-feira, de acordo com a agência noticiosa France Presse.

Uma sexta pessoa estará desaparecida.

Ter-se-á tratado de uma colisão, mas a informação ainda não é oficial.

O incidente ocorreu na região de Var, no sul do país, perto do lago de Carcès e nas proximidades da base naval francesa de Toulon.

Vários meios aéreos foram enviados para o local.