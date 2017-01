O Governo francês ordenou o abatimento em massa de patos e gansos em três regiões do país para conter o surto de gripe das aves, anunciou o Ministério da Agricultura, nesta quarta-feira, em comunicado citado pela agência Reuters.

Os animais serão abatidos a partir desta quinta-feira e até 20 de janeiro em várias explorações do sudoeste do país, o mais afetado pelo vírus, nomeadamente em Gers, Landes e Altos Pirenéus.

No entanto, algumas explorações, tanto as produtoras como as transformadoras, estão excluídas desta medida drástica para conter a doença que se espalhou rapidamente no último mês.

Os maiores produtores de foie gras estão concentrados no sudoeste do país, que já no ano passado foi palco de um surto de gripe das aves.