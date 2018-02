Porque uma imagem vale mais do que mil palavras, a World Press Photo apresenta, anualmente, a mais prestigiada distinção de fotojornalismo do mundo. Esta quarta-feira foram divulgados os finalistas nomeados do concurso: conflitos no Iraque, Síria, Nigéria, Venezuela e o atentado terrorista em Londres são os temas que integram a edição deste ano. No total, são 9 fotos que disputam o prémio, sendo que os vencedores serão anunciados no próximo dia 12 de abril