Aydın Büyüktaş nasceu em Ancara, na Turquia, mas vive em Istambul. Entre os vários trabalhos que já teve, fotografar está no top das preferências. Passou dois meses a explorar os Estados Unidos através do Google Maps, e pouco tempo depois aventurou-se com um drone. Estas foram as imagens conseguidas no Texas, Califórnia, Arizona, Istambul e Novo México