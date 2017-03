Porque há fotografias que impressionam mais do palavras. Porque há imagens que contam histórias. Damir Sagolj foi eleito o fotógrafo da Reuters 2016. Nasceu em 1971, em Sarajevo, capital da Bósnia e Herzegovina. No ano que passou, grande parte do seu trabalho retrata a "guerra contra a droga" nas ruas das Filipinas. Uma campanha apadrinhada pelo presidente do país, Rodrigo Duterte, e que tem resultado na morte indiscriminada de consumidores e traficantes. Mas não só. Damir Sagolj também esteve na Coreia do Norte e acompanhou o congresso nacional, conseguindo imagens únicas de um dos países mais fechados do mundo