Um sismo de 6,4 graus na escala de Richter atingiu a cidade de Hualien, no território de Taiwan, a ilha Formosa, perto da China, causando estragos em edifícios, incluindo um hotel que está a ser evacuado. Ainda não há conhecimento de vítimas entre a população.

De acordo com o site da BBC, o terramoto ocorreu perto da cidade de Hualien, na zona leste da ilha. A terra tremeu às 23:50 locais (15:50 em Lisboa) e o epicentro localizou-se a 18,3 quilómetros nordeste da cidade de Hualien, na zona leste do território insular, junto do oceano Pacífico, segundo informou o gabinete central de meteorologia de Taiwan.

Segundo a agência noticiosa espanhola EFE, as autoridades de Taiwan informaram que o sismo provocou sérios danos em edifícios e infraestruturas na cidade de Hualien, na zona leste do território insular.

Equipas de emergência, segundo os relatos do local, estão a tentar resgatar pessoas encurraladas no hotel que colapsou parcialmente.

O Hotel Tongshuai - também identificado como Hotel Marshal - colapsou parcialmente e as autoridades admitem que cerca de 30 pessoas estarão encurraladas. As operações de resgate decorrem.

Imagens colocadas em redes sociais como o Twitter mostram edifícios derrubados e equipas dos serviços de emergência em ação, tentando libertar pessoas presas nos detroços.

Segundo as informações disponíveis, há pessoas a serem retiradas de um hotel, identificado como Hotel Marshall, que parcialmente colapsou, abatendo-se os dois primeiros andares.

Marshal #hotel in #hualien #taiwan before and after the #earthquake of tonight. Columns did not resist as we can see. #breaking pic.twitter.com/3IyM5klHNY

— JeanPhi (@jeanphi01) 6 de fevereiro de 2018