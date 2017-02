Mais de 180 militares britânicos, que iam em missão para o Afeganistão, pensaram que iam morrer, quando o avião da Força Aérea (RAF) em que seguiam subitamente caiu a pique, ao que tudo indica, por negligência do piloto.

Dezenas de passageiros foram “projetados contra o teto e depois contra o chão”, sendo que 14, incluindo o co-piloto e um membro da tripulação, sofreram ferimentos de tal forma graves que não puderam regressar de imediato ao Reino Unido, depois de o aparelho ter sido forçado a aterrar na Turquia.

O caso, que aconteceu em fevereiro de 2014, está agora a ser julgado em tribunal marcial no Reino Unido e as descrições são do jornal britânico The Telegraph.

O protagonista é o tenente Andrew Townshend, de 49 anos, que enfrenta duas acusações de perjúrio, depois de ter alterado a descrição dos factos em diferentes ocasiões. É acusado de estar a tirar fotografias aos aviões que passavam quando a sua máquina caiu, ficando presa sobre um comando lateral junto ao banco, que desativou o piloto automático e fez o aparelho cair mais de 1300 metros em segundos.

O piloto garante que tudo não passou de um problema técnico, ainda que a vistoria que se seguiu ao avião nada tenha detetado. Admitiu apenas que foi negligente quando permitiu que a câmara caísse sobre o comando do avião, depois de ajustar o banco. No entanto, apagou todas as fotos.

Na altura do incidente, o co-piloto não estava na cabine, tinha-se ausentado momentaneamente para ir buscar uma bebida. Quando conseguiu regressar, apesar de estar colado ao teto, ajudou Townshend a recuperar o domínio do avião.

De acordo com a acusação, “o tenente Townshend não estava concentrado e estava aborrecido. A máquina fotográfica e o comando têm sinais de estragos consistentes com a descrição que foi feita”.