Pelo menos 30 casas ficaram destruídas nos incêndios florestais que deflagraram no fim de semana no estado de Nova Gales do Sul, no leste da Austrália. A imprensa local dá conta de que pelo menos dois bombeiros ficaram feridos.

Os maiores danos foram registados na reserva de Sir Ivan, onde o fogo arrasou 23 casas, incluindo cinco a cerca de 380 quilómetros a noroeste de Sydney, segundo a agência local AAP.

Os incêndios registados perto das cidades costeiras de Port Macquarie e Kempsey, além da localidade rural de Narrabri, destruíram sete casas, enquanto as chamas perto da cidade de Dunedoo danificaram 51 construções anexas e uma igreja.

Perto de 100 fogos deflagraram nesta região do leste australiano durante o fim de semana.

Mais de 2.000 bombeiros, muitos voluntários, foram mobilizados para o combate às chamas.

Uma onda de calor que fez disparar as temperaturas em algumas localidades e os ventos fortes que se fizeram sentir estão na origem dos fogos e da sua rápida propagação.