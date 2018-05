Esta terça-feira, os bombeiros de Roma foram chamados a intervir em mais um incêndio num autocarro, no centro da cidade. Foi a décima vez que isso aconteceu este ano. Desta vez, foi na Via del Tritone, uma das mais movimentadas e frequentadas por turistas. Fica muito perto da Fontana de Trevi. Por sorte, não há feridos a registar, nem ente os passageiros do autocarro, nem entre os peões que passavam na rua, naquela altura. Duas lojas sofreram danos consideráveis por causa do fogo.

Aparentemente, a explosão, seguida de incêndio, foi provocada por um curto-circuito, embora muitos turistas em pânico tenham temido um atentado terrorista.

Ouviu-se um estrondo muito grande e toda a gente começou a correr feita doida porque não perceberam o que estava a acontecer”, contaram testemunhas ao Il Messaggero.

As autordades italianas estão a investigar as razões de tantos incidentes do género acontecerem na cidade. Só este ano, já arderam 10 autocarros, nas mesmas condições do de terça-feira. Em 2017, arderam 22 autocarros e, em 2016, pelo menos 14. Em nenhum dos casos há relatos de vítimas mortais ou feridos.

Italy: A passenger bus caught fire and exploded in the heart of Rome on. The fire sent a plume of black smoke over the city centre in the ninth such blaze this year. Local transport authority Atac said the driver and passengers all managed to evacuate the bus. 08-05-2018 pic.twitter.com/d4WwXe5XS8 — Rowan Van Dijk (@Lastkombo) 9 de maio de 2018

De acordo com o jornal britânico The Guardian, os incidentes são tão frequentes que os habitantes de Roma os consideram mais ameaçadores da sua segurança que o terrorismo.

A Atac, a empresa de transportes púbicos de Roma, tem estado na ordem do dia, por causa de falta de investimento e escândalos de corrupção. A empresa é também muito criticada pelo estado dos autocarros em circulação e pela falta de manutenção dos mesmos. Trinta e seis por cento dos autocarros da empresa estão fora de circulação por falta de manutenção.

A presidente da Câmara de Roma, Virginia Raggi, eleita pelo movimento 5 Estrelas, fala numa frota “muito envelhecida”: “A verdade é que a frota da Atac é extremamente envelhecida. O autocarro que se incendiou [esta terça-feira] tinha 15 anos”.