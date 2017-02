O motor de um avião terá explodido enquanto o aparelho estava na pista para levantar voo no aeroporto JFK, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O incidente envolveu um aparelho da Argentina Airlines, escreve a Reuters.

Alguns passageiros de próprio avião e de outros aparelhos captaram o momento da explosão do motor direito em fotos e vídeos que, depois, partilharam nas redes sociais.

Yeah so I'm on the runway about to take off and another plane just landed next to us and IT WAS ON FUCKING FIRE LIKE LITERAL FIRE pic.twitter.com/vE7uykFH98