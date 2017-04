Uma mulher e um filho de oito anos terão sido mortos a tiro pelo companheiro da mesma. Na noite do crime, o casal tinha ligado para a polícia duas vezes e, na última ocasião, as autoridades estiveram na casa de ambos e pediram à vítima mortal para "parar de ligar". Horas depois Latina Herring e o filho, Branden Christian, estavam mortos. O pai da mulher e outro filho, também menor, ficaram feridos no incidente. O caso aconteceu na Florida, Estados Unidos.

Segundo escreve o jornal britânico The Independent, pouco passava das 03:00 da manhã quando o alegado suspeito do crime, Allen Cashe chamou a polícia para acusar a namorada de roubo. Estavam ambos à porta de uma loja de conveniência. Quando as autoridades chegaram, o casal encontrava-se a discutir.

Allen Cashe disse à polícia que a namorada tinha chegado a casa bêbeda e lhe tira roubado as chaves de casa. Já Latina Herring garantiu às autoridades que tinha sido ele a roubar as chaves de casa.

Cerca de vinte minutos mais tarde, a polícia recebe nova chamada telefónica, desta vez para se dirigir à casa do casal. A polícia não especificou quem fez este segundo telefonema. Allen Cashe e Latina Herring trocaram acusações e as autoridades não deram grande importância à situação.

Imagens captadas pelas câmaras usadas pelos polícias revelam, por exemplo, o momento em que estes pedem para que não liguem mais para a linha de emergência.

"Nós vamos tratar do caso, mas pare de ligar para o 911 e fazer acusações que desconhece”, ouve-se o polícia no vídeo.

Numa conversa entre polícias, captada pelas mesmas câmaras, ouve-se um dos agentes comentar que “ela está a fazer acusações falsas. É a segunda vez que faz isto”.

Ainda segundo o The Independent, Latina Herring tinha alertado a polícia sobre o fato do namorado ter uma arma e recear pela sua vida. Apesar de tudo, a polícia certificou-se que Cashe saía de casa, para se irem embora.

Alegadamento, cerca de duas horas mais tarde, o companheiro de Herring regressou a casa e terá atingido a companheira e o filho de oito anos mortalmente. Ambos estavam a dormir. Ela na cama e o rapaz no sofá. Os vizinhos ouviram tiros e ligaram para a polícia. Mas além das vítimas mortais, Allen Cashe também feriu a tiro o pai de Latina Herring e o seu outro filho, de sete anos. Foi detido e acusado de homicídio em primeiro grau.

O filho de sete anos de Latina Herring está internado no hospital, mas não corre perigo de vida. Já o pai, está em estado considerado grave.