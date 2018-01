Donald Trump voltou a ser alvo de críticas por parte de muitos internautas, que o acusaram de egoísmo. Tudo por causa das imagens do presidente dos Estados Unidos a entrar no Air Force One. Trump usa um guarda-chuva para se abrigar da chuva e do vento e deixou a mulher, Melania Trump, e o filho Barron Trump, de 11 anos, apanharem uma molha.



As imagens, tornaram-se entretanto virais nas redes sociais.

O momento foi captado na sexta-feira, no Aeroporto Internacional de Palm Beach, na Florida, quando a família se preparava para regressar a Washington.

Perante esta atitude, vários utilizadores não tardaram em manifestar-se e criticaram o comportamento de Trump, utilizando a hastag #selfishTrump -, acusando-o de egoísmo e de "só pensar nele próprio".

Houve até quem citasse Martin Luther King Jr. para criticar o presidente norte-americano.

Martin Luther King Jr thought about his children, the world around them, and their future.



Trump can’t even share an umbrella with his son.#ImpeachTrumpANDPenceNow #MLKJrDay #ThankYouMLK50 pic.twitter.com/CIkhUaDwq5 — ❄️ 🎉 Happy New Year’s Jay 🍾❄️ (@jayrotoole) 16 de janeiro de 2018

just seen @realDonaldTrump getting on his plane holding an umbrella for himself while his son and wife get soaked in the rain. says it all about him ! #selfishTrump — sonny grewal (@SonnyinScotland) 16 de janeiro de 2018

What an awful hubby and father... Poor lil #BarronTrump gets no ❤️ or attention ever! #SelfishTrump😡 — Robin (@LilBirdCreates) 30 de dezembro de 2017